Caro-carburante, Cuneo tra le province più care d’Italia: il gasolio sfiora i 2,75 euro

CUNEO – Non si ferma la corsa dei prezzi alla pompa. Secondo l’ultima mappatura nazionale realizzata dal Codacons sui dati comunicati al Mimit (venerdì 27 marzo 2026), il Piemonte registra picchi record che superano persino i listini autostradali.

La provincia di Cuneo si attesta come una delle più care d’Italia: in un impianto della Granda il gasolio al servito ha raggiunto la cifra shock di 2,749 euro al litro (con la benzina a 2,406 euro/litro). Solo Prato fa peggio con 2,76 euro.

Record anche in autostrada: la Torino-Piacenza è la più costosa

Per chi viaggia in autostrada, la situazione non è migliore. Il prezzo più alto per il gasolio servito è stato rilevato sulla A21 Torino-Piacenza, dove si sono toccati i 2,609 euro al litro. Sulla A1 Milano-Napoli, invece, la benzina servita ha raggiunto i 2,349 euro.

Il Codacons lancia l’allarme sulla tempestività delle comunicazioni: molti impianti potrebbero non aver ancora aggiornato i dati, il che significa che i prezzi reali su strada potrebbero essere addirittura superiori a quelli monitorati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese