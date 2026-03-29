Seguici su

CittadiniEconomiaTrasporti

Risparmiare sulla benzina: 10 consigli per tagliare i costi del 25%

Alcuni rimedi proposti dal Codacons

Chiara Scerba

Pubblicato

9 minuti fa

il

PIEMONTE – Con i prezzi del gasolio che sfiorano i 2,7 euro al litro in diverse zone del Piemonte, ottimizzare i consumi non è più solo una scelta ecologica, ma una necessità economica. Ecco la guida pratica del Codacons per risparmiare fino al 25% sulla spesa per i rifornimenti.

Per approfondire:

10 Consigli per ridurre i consumi

  1. Guida fluida: Evita frenate e accelerazioni brusche. Non superare i 3.000 giri del motore.

  2. Piede leggero: Correre in città non fa guadagnare tempo, ma fa perdere molti soldi in carburante.

  3. Usa le marce alte: Inserire la marcia più alta possibile permette di risparmiare il 10% di carburante.

  4. Scegli il Self Service: Controlla sempre i prezzi tramite le App di geolocalizzazione o il sito del Mimit prima di fermarti.

  5. Pressione pneumatici: Gomme sgonfie aumentano i consumi tra l’1% e il 2%.

  6. Climatizzatore con moderazione: Spegnerlo o usarlo in modo efficiente garantisce un risparmio del 10%.

  7. Alleggerisci l’auto: Rimuovi pesi inutili dal bagagliaio.

  8. Aerodinamica: Chiudi i finestrini ad alta velocità e togli il portapacchi se non lo utilizzi.

  9. Spegni il motore: Se sei fermo nel traffico, spegnere il motore evita uno spreco di circa il 30% di carburante.

  10. Meno auto, più passi: Usa il mezzo privato solo quando è strettamente necessario.

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *