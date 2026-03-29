CittadiniEconomiaTrasporti
Risparmiare sulla benzina: 10 consigli per tagliare i costi del 25%
Alcuni rimedi proposti dal Codacons
PIEMONTE – Con i prezzi del gasolio che sfiorano i 2,7 euro al litro in diverse zone del Piemonte, ottimizzare i consumi non è più solo una scelta ecologica, ma una necessità economica. Ecco la guida pratica del Codacons per risparmiare fino al 25% sulla spesa per i rifornimenti.
10 Consigli per ridurre i consumi
-
Guida fluida: Evita frenate e accelerazioni brusche. Non superare i 3.000 giri del motore.
-
Piede leggero: Correre in città non fa guadagnare tempo, ma fa perdere molti soldi in carburante.
-
Usa le marce alte: Inserire la marcia più alta possibile permette di risparmiare il 10% di carburante.
-
Scegli il Self Service: Controlla sempre i prezzi tramite le App di geolocalizzazione o il sito del Mimit prima di fermarti.
-
Pressione pneumatici: Gomme sgonfie aumentano i consumi tra l’1% e il 2%.
-
Climatizzatore con moderazione: Spegnerlo o usarlo in modo efficiente garantisce un risparmio del 10%.
-
Alleggerisci l’auto: Rimuovi pesi inutili dal bagagliaio.
-
Aerodinamica: Chiudi i finestrini ad alta velocità e togli il portapacchi se non lo utilizzi.
-
Spegni il motore: Se sei fermo nel traffico, spegnere il motore evita uno spreco di circa il 30% di carburante.
-
Meno auto, più passi: Usa il mezzo privato solo quando è strettamente necessario.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese