Torino, inaugurata la nuova isola pedonale di via Coazze: più verde per i residenti

TORINO – È stata ufficialmente inaugurata oggi pomeriggio la nuova area pedonale di via Coazze, nel tratto tra via Saffi e via Almese. L’intervento, nato dalla proposta dei cittadini dell’Associazione Piazzetta Verde, trasforma definitivamente una sperimentazione avviata negli anni scorsi in uno spazio pubblico attrezzato di circa 1.350 metri quadrati.

I lavori, dal valore complessivo di 267.684 euro (finanziati con fondi europei PON/POC Metro), hanno portato a una profonda rigenerazione urbana. Dalla Pedonalizzazione con 1.000 mq sottratti alle auto e resi accessibili senza barriere architettoniche e più Verde pubblico con l’Installazione di pavimentazioni drenanti e nuove alberature (Acero di Freeman e Parrotia persica) sarà da oggi possibile dare una nuova vita quest’area e permettere lo svolgimento di eventi per i quali è stata Installata una torretta elettrica e un armadio protetto per sedie e tavoli.

Le dichiarazioni

“Investiamo in spazi pubblici di qualità che migliorano la vita dei quartieri”, ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo, sottolineando come il progetto nasca dall’ascolto del territorio. L’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta ha definito l’intervento “un esempio concreto di rigenerazione urbana partecipata e sostenibile”.

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