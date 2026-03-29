Castelletto Ticino, una minorenne “in nero” gestiva l’attività: salate le sanzioni

CASTELLETTO TICINO – Nella mattinata di venerdì 27 marzo, il Questore di Novara ha disposto la sospensione della licenza per una sala VLT (Video Lottery Terminal) situata nel comune novarese.

Una minore dietro il bancone

L’operazione è scattata a seguito di un’ispezione della Squadra Amministrativa (Divisione P.A.S.). Durante il controllo serale, gli agenti hanno riscontrato una grave anomalia: nel locale non era presente alcun rappresentante autorizzato dalla licenza. A gestire l’attività e il rapporto con i clienti c’era invece una ragazza minorenne, impiegata senza alcun contratto di assunzione, ovvero totalmente “in nero”.

Le violazioni hanno portato a pesanti sanzioni amministrative, ovvero una multa pari a 7.000 euro per aver consentito la partecipazione o la gestione dei giochi pubblici a minori di 18 anni (ex art. 24 D.L. 98/2011), e alla sospensione dell’attività per 5 giorni.

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