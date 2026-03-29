Seguici su

CronacaNovara

Castelletto Ticino, una minorenne “in nero” gestiva l’attività: salate le sanzioni

Multa di 7.000 euro per aver consentito la gestione di VLT a minori e la sospensione dell’attività per 5 giorni
Chiara Scerba

Pubblicato

51 minuti fa

il

CASTELLETTO TICINO – Nella mattinata di venerdì 27 marzo, il Questore di Novara ha disposto la sospensione della licenza per una sala VLT (Video Lottery Terminal) situata nel comune novarese.

Per approfondire:

Una minore dietro il bancone

L’operazione è scattata a seguito di un’ispezione della Squadra Amministrativa (Divisione P.A.S.). Durante il controllo serale, gli agenti hanno riscontrato una grave anomalia: nel locale non era presente alcun rappresentante autorizzato dalla licenza. A gestire l’attività e il rapporto con i clienti c’era invece una ragazza minorenne, impiegata senza alcun contratto di assunzione, ovvero totalmente “in nero”.

Le violazioni hanno portato a pesanti sanzioni amministrative, ovvero una multa pari a 7.000 euro per aver consentito la partecipazione o la gestione dei giochi pubblici a minori di 18 anni (ex art. 24 D.L. 98/2011), e alla sospensione dell’attività per 5 giorni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *