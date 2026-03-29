Gravissimo scontro a Castagnole delle Lanze: madre e figlia di 12 anni in codice rosso

CASTAGNOLE DELLE LANZE – Drammatico scontro nel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo, a Castagnole delle Lanze, nell’Astigiano. Il fatto si è verificato in località Valletanaro, proprio all’uscita della tangenziale che conduce verso il centro del paese, dove due auto sono rimaste coinvolte in un impatto violentissimo che ha causato il ferimento di quattro persone.

Madre e figlia trasportate d’urgenza con l’elisoccorso

Le condizioni più critiche riguardano una bambina di 12 anni e la sua mamma, estratte dalle lamiere e immediatamente affidate al personale sanitario dell’elisoccorso. Entrambe sono state trasportate in codice rosso a Torino.

La donna, che ha riportato gravi fratture a entrambe le gambe e a un braccio, è stata intubata sul posto e trasferita al CTO di Torino. La figlia, invece, ha riportato un trauma cranico molto grave: anche per lei si è resa necessaria l’intubazione prima del ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale infantile Regina Margherita.

Altri feriti e soccorsi in corso

Altre due persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate all’ospedale di Asti tramite ambulanza. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente i soccorsi sono ancora in fase operativa. Oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Il traffico in zona Valletanaro sta subendo pesanti rallentamenti.

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