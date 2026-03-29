Rivarolo, sull’autista aggredito prima del servizio si esprimono CGIL e GTT

RIVAROLO CANAVESE – Sul fatto di cronaca che ieri, 28 marzo, che ha visto coinvolto un autista della GTT, si sono espressi il sindacato e l’ufficio stampa del gruppo.

L’uomo era in attesa di prendere servizio e si era fermato al bar dello scalo ferroviario quando è scoppiata una lite con un individuo all’esterno del locale. L’aggressore, descritto in evidente stato di alterazione, ha colpito l’autista costringendolo al ricovero.

Solidarietà da CGIL e GTT

L’episodio ha scatenato l’immediata reazione del sindacato. Giovanni Ambrosio, responsabile della Cgil Ivrea e Canavese, ha espresso piena solidarietà al lavoratore, sottolineando la gravità della situazione nei terminal del territorio.

“Quanto accaduto delinea la necessità di un presidio fisso e di un impegno maggiore nella sorveglianza di aree ormai fuori dalla legalità”, ha dichiarato Ambrosio. “Chiediamo alle istituzioni, dal Prefetto alle forze dell’ordine, di rafforzare le misure di sicurezza su tutti i terminali del trasporto pubblico canavesano. Non è il primo caso e la situazione non è più tollerabile”.

Solidarietà anche da parte del Gruppo GTT, che in una nota stampa così si esprime:

“L’Azienda GTT esprime la massima solidarietà e vicinanza al collega autista vittima dell’aggressione avvenuta questa mattina nei pressi della stazione di Rivarolo. Siamo profondamente scossi da questo episodio di violenza ingiustificata. Nessun lavoratore dovrebbe mai temere per la propria incolumità nello svolgimento delle proprie mansioni. Ringraziamo le forze dell’ordine per il pronto intervento. Al collega vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione”

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