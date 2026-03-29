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Da Caselle a Helsinki, Sofia e non solo: ecco per dove si vola nell’estate 2026

Ungheria, Marocco, Inghilterra, Belgio, e molte altre destinazioni: i collegamenti non mancano
Chiara Scerba

Pubblicato

2 secondi fa

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CASELLE TORINESE – La primavera meteorologica può anche faticare a decollare, ma sulla pista dell’Aeroporto di Torino-Caselle la stagione estiva è già iniziata da un po’. Il piano voli per l’estate 2026 si presenta più ricco che mai: con 53 destinazioni dirette che collegheranno il Piemonte a 24 Paesi, si presuppone di poter superaree il record di 5 milioni di passeggeri dello scorso anno.

Per approfondire:

3 grandi novità: Finlandia, Ungheria e Bulgaria

L’ingresso di Finnair a Caselle apre le porte della Finlandia con il volo diretto su Helsinki, uno snodo strategico che permetterà ai torinesi di raggiungere comodamente anche l’Asia e il Nordamerica. Debuttano inoltre i collegamenti diretti con Budapest (Ungheria) e Sofia (Bulgaria).

Le compagnie low-cost continuano a scommettere sullo scalo sabaudo:

  • Ryanair: Nuovi voli per Sofia e Tirana. Potenziate le rotte internazionali verso Madrid, Malaga e Marrakech, oltre a un massiccio incremento sui voli domestici per Catania, Palermo, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

  • Wizz Air: Lancia i nuovi collegamenti verso Londra-Luton e Palermo, confermando le rotte per Budapest e Chisinau.

  • Aeroitalia: Focus sul Sud Italia con le nuove rotte per Comiso, Foggia e Salerno.

Una porta sul mondo

Caselle conferma il suo ruolo di scalo strategico per il business e i viaggi intercontinentali. I voli verso i grandi hub europei come Parigi, Francoforte, Bruxelles, Monaco e Istanbul garantiscono ai passeggeri piemontesi l’accesso a tutta la rete mondiale di rotte a lungo raggio.

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