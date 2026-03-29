Torino, Polizia Locale “green”: arrivano le pattuglie in bicicletta nei parchi

TORINO – Magari li vedrete sfrecciare tra i viali alberati a bordo di un veicolo zero sprechi: a Torino è partita ufficialmente la sperimentazione della Polizia Locale in bicicletta. Il servizio, curato dall’Aliquota Pronto Impiego Nord, vede gli agenti impegnati nel pattugliamento su due ruote di parchi, aree verdi e piste ciclabili, partendo dal territorio della Quinta Circoscrizione.

Sicurezza e prossimità nel verde

L’obiettivo è garantire una sorveglianza più agile e sostenibile, ma anche creare un contatto diretto con i cittadini. Gli agenti in bici infatti si muoveranno principalmente tra i giardini pubblici di quartiere e il vasto Parco della Pellerina, potendo intervenire rapidamente dove le auto di pattuglia non possono arrivare.

I “vigili ciclisti” saranno presenti sul territorio per contrastare il degrado monitorando atti di vandalismo e situazioni di incuria, per tutela i ciclisti e per raccogliere segnalazioni di manutenzione segnalate dai residenti.

Verso un potenziamento estivo

In questa fase iniziale, il servizio testerà l’efficacia degli spostamenti e la risposta della cittadinanza. Tuttavia, con l’arrivo della bella stagione e la maggiore affluenza nei parchi, il Comune prevede già un potenziamento dei turni e un aumento del numero di agenti impegnati in sella.

Un bel passo avanti per una Torino più sicura e ambientalista, ma anche più vicina a chi sceglie di vivere gli spazi aperti della città.

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