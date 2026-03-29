Damiano corre la Mezza Maratona di Torino con il cuore nuovo, a un anno dall’intervento

TORINO – Esattamente un anno fa, la vita di Damiano, 49 anni, si fermava bruscamente durante una corsa come tante. Una miocardite fulminante lo aveva ridotto in fin di vita, tenuto sospeso tra la terra e il cielo da una macchina ECMO all’ospedale Molinette di Torino. Oggi, quel cerchio che sembrava spezzarsi si chiude in modo straordinario, perché Damiano torna a fare la cosa che più lo appassionava, correre. E lo ricominciando con la Mezza Maratona di Torino.

Un trapianto record e la forza di volontà

La sua è una storia di resilienza incredibile. Mentre era ancora attaccato ai macchinari in attesa di un organo, Damiano non ha mai smesso di muovere i muscoli, preparandosi a una sfida che sembrava impossibile. Poi la svolta con un cuore compatibile, il delicato intervento eseguito dal professor Massimo Boffini e la lunga riabilitazione.

Oggi Damiano non è solo. A correre i 21 km della mezza maratona il prossimo 19 aprile ci saranno anche i medici che lo hanno salvato, tra cui il dottor Matteo Giunta, che lo ha accompagnato negli allenamenti della rinascita.

Il traguardo dei 1.300 trapianti

La partecipazione di Damiano alla gara coincide con la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi 2026 e celebra un traguardo storico per il Centro Trapianti delle Molinette diretto dal professor Mauro Rinaldi: il raggiungimento dei 1.300 trapianti (800 di cuore e 500 di polmone) eseguiti dal 1990 a oggi.

Un successo reso possibile anche grazie alla tecnologia e alla ricerca, sostenuta da realtà come la Fondazione DOT e Reale Foundation, che continuano a investire nell’eccellenza torinese per regalare, proprio come è successo a Damiano, una seconda possibilità di vita.

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