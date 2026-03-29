Rivalta di Torino, la cucina vegana alla portata di tutti: al via la prima edizione di “RiVeg”

RIVALTA DI TORINO – Oggi, domenica 29 marzo 2026, Rivalta di Torino battezza RiVeg, è in corso un evento che punta a portare la cucina plant-based fuori dalle nicchie per inserirla nel cuore pulsante della Fiera di Primavera.

L’iniziativa trasforma la piazza del mercato in un laboratorio di sapori sostenibili, dove il cibo vegano incontra le eccellenze enogastronomiche del territorio in un clima conviviale e privo di pregiudizi.

Un tavolo per tutti: l’idea dietro RiVeg

L’obiettivo di questa prima edizione è abbattere gli stereotipi. Come spiega l’organizzatrice Veronica Bresciani, Presidentessa dell’Associazione Montessoricordi:

“RiVeg nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui accogliere e far scoprire senza imporre. Spesso chi sceglie l’alimentazione vegetale si sente fuori posto nelle sagre popolari; noi vogliamo invitare tutti a sedersi allo stesso tavolo per condividere qualcosa di buono e consapevole”.

Show cooking, degustazioni e realtà locali

Il programma di RiVeg è ricco e pensato per le famiglie, i curiosi e gli appassionati di cucina:

Stand gastronomici e degustazioni: Protagoniste le realtà locali e gli artigiani del territorio con proposte vegetali di alta qualità.

Show cooking: Dimostrazioni pratiche per imparare a cucinare piatti green gustosi.

Incontri con esperti: Momenti di approfondimento con professionisti della salute per scoprire i benefici e le basi di un’alimentazione sostenibile.

Partner d’eccezione: L’evento vede la collaborazione di realtà di settore come Vago&Vego e RadioVeg.it.

RiVeg si pone come un segnale di cambiamento che parte dalla tavola, promuovendo filiere corte e il rispetto per l’ambiente attraverso il linguaggio universale del buon cibo.

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