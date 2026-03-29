Barriera di Milano, cure dentistiche gratuite: il camper della solidarietà fa tappa in via Maddalene

TORINO – La solidarietà viaggia su quattro ruote e fa tappa nel cuore di Barriera di Milano. Davanti al centro Digit@TO, in via Maddalene 30, una quindicina tra adulti e bambini in difficoltà economica hanno potuto usufruire di una giornata di cure odontoiatriche completamente gratuite.

Un vero e proprio studio dentistico

L’iniziativa, promossa dalle associazioni ACP Humanitarian Aid e Wec Exchange, ha visto protagonista l’ambulatorio mobile “Dottor Sam” dell’associazione Amico (Medici e Odontoiatri Cristiani).

L’equipe di volontari, guidata dal presidente Roberto Di Benedetto, ha trasformato il camper in un vero e proprio studio dentistico attrezzato, eseguendo screening, detartrasi, otturazioni ed estrazioni. Il progetto vuole intercettare precocemente le patologie permette infatti di evitare complicazioni più gravi e, di riflesso, di ridurre la pressione e i costi sul sistema sanitario nazionale.

Questa giornata dedicata al sorriso segue un precedente appuntamento di screening cardiovascolare svoltosi nel gennaio 2025, confermando l’impegno delle associazioni nel supportare chi non ha accesso alle cure private.

Il centro

Oltre alle tappe sanitarie, il centro Digit@TO di via Maddalene resta un punto di riferimento quotidiano nel quartiere, offrendo servizi gratuiti che spaziano dal doposcuola ai corsi di lingua e informatica, fino allo sportello di supporto psicologico e all’assistenza per le pratiche digitali.

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