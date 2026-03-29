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Torna il Foehn in Piemonte, calano le temperature in settimana

La primavera tarda ad arrivare, in attesa gelate notturne e repentini cambi di temperatura
Chiara Scerba

Pubblicato

5 secondi fa

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PIEMONTE – Ancora sotto l’assedio di correnti settentrionali asciutte che continuano a regalare cieli tersi, ma anche un’umidità pericolosamente bassa, con valori che in pianura sfiorano appena il 20%. La tregua di queste ore è però destinata a finire presto a causa dell’arrivo di una nuova massa d’aria fredda dal Nord Europa.

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Lunedì pomeriggio: il vento entra dalle valli

Dopo una mattinata di relativa calma, la pressione tra il versante alpino francese e quello italiano tornerà a farsi sentire. A partire dal primo pomeriggio di lunedì, il Foehn inizierà a soffiare con forza dalle Alpi e dalle valli occidentali.

Sebbene l’intensità sarà generalmente moderata, l’attenzione resta alta per lo sbocco della Val Susa, l’Eporediese, il Vercellese occidentale e il Nord Astigiano, dove le raffiche potrebbero toccare punte di 50-70 km/h. Solo in tarda serata il vento concederà una parziale tregua, limitandosi alle vallate e ai settori nordorientali.

Martedì: sferzata da Nord-Est e calo termico

La giornata di martedì vedrà una nuova e più decisa intensificazione del vento, questa volta da Nord/Nord-Est. Le raffiche colpiranno duramente per gran parte del giorno aree come il Verbano, Novarese, Alessandrino e Astigiano, con punte ancora una volta vicine ai 70 km/h.

Questa instabilità barica si rifletterà pesantemente sui termometri: se lunedì le massime potranno salire fino a 20°C grazie all’effetto compressione del vento, martedì subiranno un brusco calo attestandosi tra i 14 e i 16°C. Attenzione alla metà della settimana: con l’attenuazione del vento e il cielo sereno, tornerà il rischio di gelate notturne in pianura.

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