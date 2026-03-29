Deejay Ten 2026: 14.000 runner hanno invaso il centro di Torino con Linus

TORINO – Una marea umana di 14.000 persone ha invaso oggi, domenica 29 marzo, le vie del centro cittadino per la tappa inaugurale della Deejay Ten 2026. L’evento non agonistico ideato da Linus ha trasformato piazza Castello nel cuore pulsante di una festa che ha coinvolto corridori di ogni età e preparazione.

La partenza e il serpentone verde acqua e rosa

Il via ufficiale è scattato alle 9:30 da via Pietro Micca, dato dal Direttore artistico di Radio Deejay, Linus, insieme al Sindaco Stefano Lo Russo e all’Assessore allo sport Domenico Carretta.

I partecipanti hanno colorato la città con le maglie ufficiali: verde acqua per chi ha affrontato il percorso da 10 km e rosa per la 5 km. Tra la folla non sono mancate le voci storiche della radio, da Diego Passoni a La Vale, fino a Vic e Danilo da Fiumicino, che hanno animato il Deejay Village allestito in piazza per tutto il weekend.

Il percorso tra Mole e Valentino

I due tracciati hanno offerto scorci mozzafiato della Capitale Sabauda. Dopo il passaggio ai Giardini Reali e sotto la Mole Antonelliana, i runner hanno costeggiato il Po. I partecipanti della 5 km sono rientrati verso piazza Vittorio e via Po, mentre gli iscritti alla 10 km hanno spinto il passo fino al ponte Sassi e al Parco del Valentino, per poi tagliare il traguardo finale nella scenografica cornice di piazza Castello.

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