Juve Women in finale: battuta la Fiorentina 2-1

TORINO – Missione compiuta per le bianconere di Massimiliano Canzi. Dopo lo 0-2 dell’andata, la Juve Women si ripete al ritorno vincendo 2-1 contro la Fiorentina e staccando il pass per la finale di Coppa Italia.

Dopo il deludente pareggio contro il Genoa in campionato, la Juve ritrova cinismo e carattere. Nonostante il tentativo di rimonta viola, le bianconere hanno gestito il vantaggio complessivo colpendo nei momenti chiave e centrando uno degli obiettivi dichiarati della stagione.

Un segnale forte alla vigilia del nuovo scontro diretto in Serie A: la Juve c’è e punta dritta al trofeo. Destinazione finale.

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