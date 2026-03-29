Pasqua a Limone Piemonte: tra Mercatini, musica e divertimento per tutta la famiglia

LIMONE PIEMONTE – Una Pasqua all’insegna della tradizione alpina e del divertimento: dal 4 al 6 aprile, la celebre località turistica si veste a festa con l’iniziativa coordinata da My Limone. Dopo un inverno ricco di neve, il cuore del paese si prepara ad accogliere la primavera con un palinsesto ricco di appuntamenti.

La grande novità di quest’anno sono i Mercatini di Pasqua, che animeranno le vie del centro tra profumi di dolci artigianali e creazioni di eccellenza locale. Per guidare residenti e turisti, è stata rilasciata una mappa dettagliata (in foto) che segnala i punti chiave delle attività: dalle aree dedicate all’artigianato agli spazi per i concerti e il relax.

Programma per tutti, focus sui bimbi

Il format “My Limone” punta sulla convivialità a 360 gradi:

Artigianato e Sapori: Bancarelle selezionate per scoprire la sapienza dei produttori locali.

Musica e Cultura: Concerti ed eventi diffusi per accompagnare le passeggiate nel borgo.

Famiglie e Sport: Un’attenzione particolare è rivolta ai più piccoli, con attività pensate per il loro divertimento all’aria aperta.

Che sia per l’ultimo assaggio di atmosfera invernale o per il primo tepore primaverile, l’appuntamento dal 4 al 6 aprile a Limone si conferma il “cerchietto rosso” sul calendario per chi cerca un mix perfetto di svago e montagna.

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