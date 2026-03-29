Maxi sequestro nel Vercellese: viaggiava con 10 chili di hashish in auto, arrestato

VERCELLI – Un normale servizio di controllo stradale si è trasformato in un importante colpo al traffico di stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 31 anni, sorpreso a trasportare un ingente carico di droga mentre transitava nella zona di Vercelli.

Il controllo e l’atteggiamento sospetto

L’operazione è scattata durante un pattugliamento di routine sul territorio, ma ad attirare l’attenzione dei poliziotti non è stata un’infrazione al codice della strada, bensì l’atteggiamento dell’uomo al volante. Tradito dal nervosismo eccessivo di fronte alla richiesta dei documenti, ha dato agli investigatori il via libera per un approfondimento dell’ispezione del veicolo.

Conservato all’interno di un contenitore sistemato sul pianale posteriore è stato infatti rinvenuto un ingente carico illecito. Si tratta di 10 chilogrammi hashish, già suddivisi in panetti e pronti per essere immessi sul mercato illegale.

L’uomo è stato immediatamente fermato e condotto in Questura e lo stupefacente sequestrato. Sono ora in corso accertamenti per stabilire la provenienza della droga e se il trentunenne stesse agendo come semplice “corriere” per conto di organizzazioni criminali attive tra il Torinese e il Vercellese.

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