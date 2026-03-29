Tragedia all’alba sulla Statale 229: auto contro un palo a Suno, muore un ventunenne

SUNO – All’alba di oggi, domenica 29 marzo, un gravissimo schianto stradale è costato la vita a un giovane di soli 21 anni sulla Statale 229 del Lago d’Orta, nel territorio del comune di Suno.

Il dramma si è consumato intorno alle 5:00 del mattino lungo via Novara. A dare l’allarme è stato un Carabiniere di passaggio che, accorgendosi della gravità della situazione, ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano due ragazzi avrebbe proceduto a velocità sostenuta. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e abbattendo con estrema violenza un palo dell’illuminazione pubblica.

L’impatto è stato devastante: per il passeggero, un ragazzo di 21 anni, non c’è stato nulla da fare; è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente, un giovane di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i Carabinieri per i rilievi di rito necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Il tratto di via Novara all’altezza di Suno non è purtroppo nuovo a simili tragedie: negli ultimi anni si sono registrati diversi incidenti mortali, molti dei quali avvenuti nelle ore notturne o alle prime luci dell’alba.

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