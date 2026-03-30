Dimissioni Chiorino, Cirio: è una persona per bene

TORINO – Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha accolto le dimissioni da assessora di Elena Chiorino ed ha voluto comunque esprimere la propria fiducia nella sua collaboratrice, che fino a pochi giorni era anche Vicepresidente della Regione.

“Elena Chiorino – ha detto Cirio – mi ha trasmesso poco fa le sue dimissioni dalla giunta regionale del Piemonte. Elena è una persona per bene su cui in tutti questi anni non ci sono mai stati né dubbi, né ombre. Il suo gesto pertanto conferma la sua profonda correttezza e il rispetto delle istituzioni, fatto, come lei stessa ha voluto spiegare, per senso di responsabilità e per il bene della Regione”.

“Queste – ha aggiunto Cirio – sono le parole di una persona corretta che ha sempre lavorato con dedizione e lealtà e raggiungendo risultati importanti, a partire dalle Academy per la formazione d’eccellenza, i progetti di welfare aziendale e le tante misure a favore dell’istruzione e della conciliazione vita-lavoro, come il prolungamento degli orari degli asili nido, solo per ricordarne alcuni.”

Il presidente ha assunto ad interim le deleghe all’istruzione e merito, al diritto allo studio universitario, al lavoro, alla formazione professionale e welfare aziendale e ai rapporti con le società a partecipazione regionale.

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