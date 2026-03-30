TORINO – La giornata di martedì 31 marzo 2026 si presenterà su Torino all’insegna della stabilità atmosferica e del sole diffuso, in un contesto dominato da un solido campo di alta pressione che abbraccia tutto il Nord-Ovest. Si tratta di una configurazione tipicamente primaverile, capace di garantire cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con assenza totale di precipitazioni e un’atmosfera limpida. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massima di 18°C e minima di 7°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1500 metri, segnale di aria relativamente mite anche in quota.

Mattino: atmosfera limpida e aria frizzante

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli completamente sereni, con condizioni ideali per un risveglio all’insegna della tranquillità meteorologica. La temperatura minima, attorno ai 7°C, renderà l’aria ancora leggermente fresca, soprattutto nelle zone periferiche e lungo le aree verdi. I venti deboli dai quadranti Sud-Sudovest contribuiranno a mantenere una buona qualità dell’aria e una sensazione climatica piacevole. La visibilità sarà ottima, grazie all’assenza di umidità e alla stabilità atmosferica.

Pomeriggio: clima mite e sole protagonista

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e pienamente soleggiato, con il sole che continuerà a dominare la scena su tutto il territorio torinese. Le temperature raggiungeranno i 18°C, offrendo un clima ideale per attività all’aperto, sport e momenti di svago. Si avvertirà una sensazione decisamente primaverile, con condizioni favorevoli anche per chi si sposta in città. I venti tenderanno a rinforzare dai quadranti Est-Nordest, risultando tesi ma non tali da compromettere il comfort generale.

Sera: stabilità e cielo sereno senza variazioni

La serata non porterà cambiamenti significativi: il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con temperature in graduale diminuzione. L’assenza di copertura nuvolosa favorirà la dispersione del calore, riportando valori più freschi nelle ore notturne. Il contesto resterà comunque stabile e asciutto, senza alcun rischio di precipitazioni. Per Torino non sono previste allerte meteo, confermando una giornata senza criticità dal punto di vista meteorologico. Le condizioni saranno ideali per tutte le attività quotidiane.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 1 aprile: ancora tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni e temperature in lieve aumento nelle ore centrali;

ancora tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni e temperature in lieve aumento nelle ore centrali; Giovedì 2 aprile: persiste il dominio anticiclonico, con sole diffuso e clima mite tipicamente primaverile;

persiste il dominio anticiclonico, con sole diffuso e clima mite tipicamente primaverile; Venerdì 3 aprile: poche variazioni, con tempo stabile, cieli sereni e assenza di precipitazioni.

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