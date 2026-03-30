La BCC Derthona fa la storia e raggiunge per la prima volta la semifinale dei playoff femminili di basket

ALESSANDRIA – L’Autospeed BCC Derthona ha ottenuto un successo storico battendo fuori casa il 78-70 il blasonato Geas Sesto San Giovanni anche in gara 2 e raggiungendo per la prima volta, la semifinale scudetto femminile di basket. Il successo è arrivato grazie a una grande prestazione corale, di personalità, talento e fisicità, contro un’avversaria di grande livello che ha giocato due partite alla pari.

In semifinale le tortonesi troveranno le fortissime plurititolate venete della Famila Wuber Schio che a loro volta hanno vinto 54-73 a Broni , chiudendo anche il loro quarto di finale in gara 2.

Le semifinale fra Schio e Tortona inizieranno il 7 Aprile in veneto e si giocheranno al meglio delle 3 partite.

Avvio di gara deciso per il BCC Derthona, che gioca con fludiità in attacco e fisicità in difesa, scappando sul 2-11. Dopo la reazione avversaria, la formazione allenata da Cutugno piazza una nuova accelerazione – con Fondren e Conte protagoniste – che vale il 16-24 del 10’. Nella seconda frazione, la gara procede a strappi, con l’Autosped che mantiene la testa del punteggio con la forbice che oscilla tra uno e tre possessi di margine: all’intervallo ospiti avanti 37-42.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da Cutugno piazza uno 0-11 che aggiorna il massimo divario sino a 16 punti (37-53), ma poi Geas accorcia azione dopo azione affidandosi al talento di Moore: alla terza sirena BCC avanti 58-65. Nell’ultimo periodo cresce la tensione della posta in palio in campo, calano le percentuali ma l’Autosped continua a fare gara di testa: due canestri di Conte valgono nuovamente la doppia cifra di margine (62-72) a meno di quattro minuti dal termine. Le lombarde riducono il gap a cinque lunghezze (70-75) entrando negli ultimi 90 secondi, ma poi le giocate offensive di Fondren e una grande presenza difensiva sugellano la vittoria dell’Autosped per 70-78 e l’accesso alla semifinale Scudetto.

Le dichiarazioni a fine partita della fuoriclasse nigeriana Pallas Kunaiyi-Akpanah:

È stata una grande vittoria di squadra stasera, ora ci prepariamo ad affrontare Schio con cui abbiamo giocato diverse volte in stagione. Credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, con un grande staff, e faremo del nostro meglio. Stasera abbiamo giocato con grande energia ma penso possiamo crescere ancora da questo punto di vista.

Il commento del coach Orazio Cutugno

Sono molto contento dell’approccio da playoff avuto sia stasera che in Gara 1, siamo state sempre in controllo nel punteggio giocando in modo fisico da playoff. Faccio i comnplimenti a tutta la squadra per il percorso che stiamo facendo, credo che sinora abbiamo fatto il meglio possibile in stagione. Voglio ringraizare il nostro pubblico che è stato encomiabile anche oggi. Contro Schio dovremo mettere ancora più cuore ed energia e desiderio per provare a competere con Schio. Oggi siamo rientrati dagli spogliatoi con la volontà di correre e abbiamo piazzato un break con la difesa e i canestri in velocità.

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