AlessandriaCronaca
Incidente sul lavoro a Viguzzolo, 43enne cade dal tetto del capannone: in codice rosso
Un volo di sette metri e un impatto violentissimo
VIGUZZOLO – È ricoverato all’ospedale civile di Alessandria l’operaio di 43 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro.
Secondo quanto appreso, l’uomo è precipitato dal tetto del capannone di una ditta a Viguzzolo, durante alcuni interventi di manutenzione nel cantiere. Un volo di sette metri e un impatto violentissimo.
Il 43enne è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso: l’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria a causa di un politrauma. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’operaio è vigile, ma le sue condizioni restano critiche.
Presenti al cantiere anche i carabinieri per i rilievi del caso e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro), al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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