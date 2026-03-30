Sul Piemonte tornano le raffiche di vento fino a 130 Km/h e le gelate, temperature minime fino a -5°C

TORINO – Come avevamo anticipato, sul Piemonte si apre una settimana nuovamente ventosa, dopo le forti raffiche – fino a 172 km/h – che hanno sferzato la nostra regione alcuni giorni fa.

Ancora forti raffiche di foehn

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, la discesa di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, in movimento lungo il bordo orientale dell’anticiclone attualmente in rinforzo sulla Penisola iberica, determinerà un inizio settimana nuovamente ventoso sul Piemonte, per estese condizioni di foehn dal pomeriggio-sera di lunedì e per gran parte della giornata di martedì, specialmente sulle Alpi e sulle pianure settentrionali ed orientali della regione, in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di velature e addensamenti a tratti consistenti sui crinali alpini di confine.

Le raffiche di vento, secondo gli ultimi aggiornamenti, potranno nuovamente portarsi verso i 50-70 km/h su pianure e colline del Piemonte, spingendosi in prossimità dei 90-100 km/h sugli sbocchi vallivi, fino a 100-130 km/h sulle alte valli alpine e picchi localmente superiori sui crinali, ma foehn che potrebbe poi protrarsi – ad intermittenza almeno fino a giovedì/venerdì su Alpi e pedemontane.

Le temperature, continua Vuolo, risulteranno in temporaneo rialzo lunedì pomeriggio con valori massimi anche piuttosto miti fino a 18-20°C in pianura, poi in nuova generale diminuzione tra martedì e mercoledì per l’afflusso di aria più fredda di origine artico-marittima, con valori diurni non superiori agli 11-14°C in pianura.

Tuttavia, a conclusione del nuovo episodio di foehn, si attende un nuovo marcato calo delle temperature minime notturne che potranno spingersi diffusamente sotto lo zero su pianure e fondovalle collinari del basso Piemonte tra le notti di mercoledì e giovedì, dove i valori termici potranno spingersi localmente verso i -3/-5°C con possibili forti gelate tardive tra basso Torinese, Astigiano, bassa pianura del Cuneese e fondovalle di Monferrato, Langhe e Roero.

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