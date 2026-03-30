Chi è Bank of America, che si occupa di trovare un compratore per il Toro

TORINO – Dopo che si è diffusa la notizia dei lavori in corso sul dossier gestito da Bank of America relativo alla cessione del Torino FC si attendono novità, anche se le bocche sono cucite.

Bank of America è la terza banca al mondo, un colosso della finanza che da anni si occupa anche del mondo del calcio

La sede principale BoA è a Charlotte, in North Carolina, che è diventata seconda piazza bancaria USA dopo New York, ma ha anche importsanti sedi a Londra e Hong Kong.

Bank of America è stata coinvolta nella cessione del Milan a RedBird, al rimborso anticipato del bond da 412 milioni di euro dell’Inter, al finanziamento al Real Madrid per la ristrutturazione del Santiago Bernabeu, Bank of America sarà sponsor ufficiale della Coppa del Mondo 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Secondo il Sole 24 Ore Bank of America sta lavorando come intermediario per proporre il club a possibili investitori prevalentemente americani, dopo aver realizzato un dossier con tutte le informazioni economico, finanziarie e prospettiche per valutare il valore della società.

Urbano Cairo ha ripetuto da tempo la propria disponibilità di cedere il club, e sarebbe la volta buona in cui si lavora per una cessione pilotata. Il Toro negli ultimi anni non ha avuto risultati eclatanti, ma si è mantenuto a galla, con dei bilanci in pareggio, dato che il mega presidente non è certamente uno spendaccione. E’ uno dei club piú blasonati d’Italia conosciuto il tutto il mondo per le gesta del grande Torino, e con dei tifosi stimati ovunque nel mondo per la loro fede granata.

Come molte banche anche Bank of America non è esente da scandali. Nel 2014 Bank of America ha concordato un risarcimento di 16,65 miliardi di dollari, per bloccare le cause legali relative a mutui, titoli tossici e false informazioni finanziarie ai propri clienti ai tempi della crisi dei subprime del 2006. Negli ultimi tempi Bank of America pagherà 72,5 milioni di dollari per risolvere una class action che accusa la banca di aver agevolato un giro di traffico sessuale orchestrato da Jeffrey Epstein.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese