È morta Melissa, la 12enne coinvolta con la madre in uno scontro a Castagnole delle Lanze

CASTAGNOLE DELLE LANZE – Si è spenta la speranza per Melissa Aliberti, la ragazzina di 12 anni rimasta coinvolta in un grave scontro nel pomeriggio di domenica 29 marzo a Castagnole delle Lanze, nell’Astigiano. Il fatto si è verificato in località Valle Tanaro, proprio all’uscita della tangenziale che conduce verso il centro del paese, dove due auto sono rimaste coinvolte in un impatto violentissimo che ha causato il ferimento di quattro persone.

Le condizioni più critiche riguardavano proprio la 12enne e la sua mamma, estratte dalle lamiere e immediatamente affidate al personale sanitario dell’elisoccorso. Entrambe sono state trasportate in codice rosso a Torino.

Melissa era ricoverata all’ospedale Regina Margherita dove questa sera è stato constatato il suo decesso nonostante l’équipe medica abbia fatto il possibile, ma le condizioni della ragazza erano estremamente critiche. La madre della 12enne è invece ricoverata al CTO di Torino; ha riportato fratture scomposte ad entrambe le gambe oltre a importanti lesioni a un polso e a una spalla.

Altre due persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate all’ospedale di Asti tramite ambulanza. Le loro condizioni non sono gravi.

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