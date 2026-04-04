A Torino un uomo di 88 anni è morto sul balcone di casa, se ne sono accorti i passanti

TORINO – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 88 anni morto nella mattinata di oggi.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, alcuni passanti si sono resi conto che qualcosa non andava: sul balcone di un appartamento, al primo piano di un palazzo di corso Traiano, c’è un uomo riverso a terra. Sul posto sono subito giunti i sanitari e la polizia di Stato; purtroppo per l’uomo, 88enne ex tassista, non c’è già più nulla da fare.

Secondo il medico legale, presente sul luogo della tragedia, l’anziano sarebbe stato colto da un malore mentre era sul balcone cadendo a terra e battendo violentemente la testa contro la ringhiera. Una caduta che non gli ha lasciato scampo.

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