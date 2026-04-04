Si sente male durante la camminata della “Sentieri Cervaschesi” a Cervasca: muore il 76enne Piero Morano

CERVASCA – Un sabato come tanti si è trasformato in una tragedia quando durante la 25ª edizione della gara di corsa “Sentieri Cervaschesi” un uomo ha perso la vita.

Il malore

È avvenuto tutto nel pomeriggio di oggi. Piero Morano, 76 anni, residente a Borgo San Dalmazzo, stava partecipando alla manifestazione nella sua versione non agonistica, prendendo parte alla camminata organizzata in parallelo alla competizione.

Dopo un chilometro e mezzo, però, Morano si è accasciato a terra. Sul posto sono subito interventi i sanitari del 118 per le manovre di rianimazione che, purtroppo, si sono rivelate inutili: per il 76enne ormai non c’era più nulla da fare.

Piero Morano era ex dipendente di una ditta di ascensori, tesserato per la Società Dragonero di Dronero, ex presidente dell’Avis e oggi vicepresidente dell’associazione. Era in possesso di visita medica agonistica valida.

Morano lascia la moglie Vincenzina, la figlia Anna e due nipotine.

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