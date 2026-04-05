È Boris Ivli il 22enne che ha perso la vita a Chieri, sbalzato fuori dall’auto

CHIERI – Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un sinistro stradale avvenuto questa notte: si tratta del 22enne Boris Ivli.

Cosa è successo

Il sinistro è avvenuto in via Buttigliera a Chieri all’angolo con strada provinciale 128 di Pessione. Secondo quanto fino a ora ricostruito, il 22enne di Riva presso Chieri ha perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta, che è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata.

Boris Ivli è stato trovato vicino al veicolo, probabilmente sbalzato fuori a causa dell’impatto. Sul posto il personale sanitario del 118 che però non ha potuto fare nulla per il giovane, morto a causa delle gravi ferite, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Foto di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese