È Alberto Soldani, dentista 57enne di Pinerolo, lo scialpinista morto a Pontechianale

CUNEO – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo coinvolto, nel pomeriggio di ieri, in un incidente con gli sci: la vittima è Alberto Soldani, un dentista 57enne di Pinerolo.

Cosa è successo

Tutto è successo nei pressi del bivacco Andreotti, ai piedi della parete sud del Monviso, sotto il ghiacciaio Sella nel Comune di Pontechianale. Qui lo scialpinista ha perso il controllo degli sci cadendo in fondo a un canale; un volo di centinaia di metri. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una coppia che, in fase di discesa ha trovato uno sci a 3700 metri, ha capito che qualcosa non andava.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono recati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese insieme al Servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

Alberto Soldani è stato rintracciato in fondo al canale, oltre 300 metri più a valle del luogo dell’incidente, poco a monte del bivacco Andreotti, il rifugio a 3300 metri di quota che segna l’inizio della parte più impervia della salita al Monviso. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato recuperato dall’elisoccorso, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli accertamenti su quanto accaduto portati avanti dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza; ascoltata anche la testimonianza dei due scialpinisti che hanno lanciato l’allarme e che avevano incontrato l’uomo pochi minuti prima della sua discesa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese