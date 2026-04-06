Torino: un centauro in codice rosso al Cto dopo uno scontro stradale

TORINO – Ancora uno scontro sulle strade piemontesi, amare protagoniste in questi giorni di festa di sinistri anche mortali.

A Chieri è deceduto un 22enne che ha perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta, che è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata; un bambino di otto anni ha perso la vita sulla A21, mentre un’altra persona è morta in uno scontro a Gravellona Toce, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, e ne è rimasta ferita un’altra. L’automobile con due persone a bordo si è ribaltata.

Scontro a Torino

Secondo quanto appena appreso, un centauro e il conducente di una automobile si sono scontrati questa mattina all’angolo tra corso Francia e corso Marche. Ad avere la peggio il motociclista, un 25enne, sbalzato a terra a causa dell’impatto; è stato soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Cto di Torino: ha entrambe le braccia fratturate.

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