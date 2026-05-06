TORINO – A Torino la giornata di giovedì 7 maggio 2026 si inserisce in un contesto meteorologico ancora dinamico e tipicamente primaverile, caratterizzato da continui cambiamenti tra fasi più stabili e nuovi impulsi instabili. Dopo il maltempo dei giorni precedenti, il quadro generale mostra segnali di miglioramento, ma non si tratta ancora di una stabilizzazione definitiva. La città sarà interessata da una giornata variabile, con momenti più soleggiati alternati a fasi nuvolose, fino a un nuovo peggioramento serale con deboli precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima attorno ai 22°C e una minima di 12°C, mentre lo zero termico si posizionerà intorno ai 2475 metri, segno di un’atmosfera ancora relativamente fresca in quota. I venti saranno deboli o moderati, inizialmente dai quadranti nord-orientali e successivamente in rotazione verso est-sudest.

Mattino: molte nubi ma senza fenomeni significativi

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa diffusa, con cieli che si presenteranno molto nuvolosi o localmente coperti, soprattutto nelle prime fasi della mattinata. Si tratterà in gran parte di nubi stratificate, residuo della perturbazione che ha interessato il Nord-Ovest nelle ore precedenti. Nonostante il cielo chiuso, le precipitazioni saranno assenti o al più sporadiche, e il contesto rimarrà complessivamente asciutto. L’atmosfera sarà leggermente umida, con una percezione di clima ancora instabile, ma senza particolari criticità.

Pomeriggio: miglioramento e schiarite più ampie

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, grazie all’allontanamento della circolazione depressionaria. Le nubi tenderanno ad aprirsi lasciando spazio a schiarite anche ampie, soprattutto tra le ore centrali e il tardo pomeriggio. Questa fase rappresenterà il momento più stabile e gradevole della giornata, con temperature miti e condizioni ideali per attività all’aperto. Il soleggiamento, seppur non continuo, contribuirà a rendere l’ambiente più luminoso e primaverile, anche se la stabilità resterà temporanea.

Sera: nuovo peggioramento con deboli piogge

Dalla sera il quadro meteorologico tornerà a cambiare. È previsto infatti un progressivo aumento della nuvolosità, con cieli che torneranno rapidamente nuvolosi o molto nuvolosi. In questo contesto potranno svilupparsi deboli precipitazioni, generalmente di breve durata e con accumuli contenuti, stimati intorno a 0,5 mm. Si tratterà di un peggioramento modesto ma indicativo di una persistente instabilità atmosferica che continuerà a interessare il territorio anche nei giorni successivi.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 8 maggio: condizioni variabili con possibili piogge, soprattutto nelle ore pomeridiane o serali, in un contesto ancora instabile;

condizioni variabili con possibili piogge, soprattutto nelle ore pomeridiane o serali, in un contesto ancora instabile; Sabato 9 maggio: giornata più favorevole, con prevalenza di sole e tempo stabile, ideale per attività all’aperto;

giornata più favorevole, con prevalenza di sole e tempo stabile, ideale per attività all’aperto; Domenica 10 maggio: nuovo peggioramento, con ritorno delle piogge e aumento della nuvolosità, segno di una primavera ancora dinamica.

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