Maxi sequestro ai piedi della Sacra di San Michele: trovate centinaia di sigarette e fuochi d’artificio in casa di un 26enne

TORINO – Un’ingente quantità di sigarette, tabacco e materiale pirotecnico nascosta in casa. È quanto hanno scoperto i Carabinieri di Avigliana nel corso di un’indagine che ha portato alla denuncia di un giovane di 26 anni residente a Sant’Ambrogio di Torino, piccolo comune ai piedi della Sacra di San Michele.

L’operazione si è conclusa nei giorni scorsi dopo accertamenti avviati in seguito a un furto avvenuto il 29 aprile scorso in un bar di Susa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, parte della refurtiva sarebbe finita nell’abitazione del ventiseienne.

La perquisizione

Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato oltre 500 pacchetti tra sigarette e tabacco, insieme a diverso materiale ritenuto di provenienza illecita. In casa sono stati trovati anche un articolo pirotecnico contenente più di mezzo chilogrammo di polvere pirica, 2500 fiammiferi, due luci di segnalazione, 250 filtri al carbone attivo, oltre a un tablet e un computer portatile.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri, che stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta provenienza degli oggetti recuperati e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.

Per il giovane è scattata la denuncia con l’accusa di ricettazione. Inoltre il ventiseienne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti: durante i controlli, infatti, sarebbe stato trovato in possesso anche di una modica quantità di hashish.

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