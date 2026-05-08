Torino, il Cecchi Point rinasce: inaugurata la nuova Casa del Quartiere tra welfare e protagonismo giovanile

TORINO – Un luogo più moderno, accessibile e aperto al quartiere, capace di coniugare servizi sociali, cultura e partecipazione giovanile. È stata inaugurata la nuova Casa del Quartiere – Centro del protagonismo giovanile e Centro servizi “Cecchi Point” di via Antonio Cecchi, al termine di un ampio intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione realizzato grazie ai fondi del Piano Integrato Urbano finanziato dal Pnrr.

Il progetto ha interessato gli spazi delle ex Officine Comunali di Aurora, trasformandoli in un presidio territoriale dedicato sia al welfare di comunità sia alle attività rivolte ai giovani. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, gli assessori Jacopo Rosatelli e Carlotta Salerno, il presidente della Circoscrizione 7 Gian Luca Deri, la direttrice dei Dipartimenti Servizi Sociali e Servizi Educativi Monica Lo Cascio e il presidente dell’associazione Il Campanile ETS Davide Paglia.

“Il Cecchi Point come Casa di Quartiere rappresentava già un modello virtuoso, promuovendo socialità positiva e occasioni di incontro – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo –. Oggi, grazie agli investimenti messi in campo con risorse europee e al contributo di enti e fondazioni, si apre alla comunità con spazi completamente rinnovati e nuove funzioni”. Il primo cittadino ha sottolineato come il centro sia destinato a diventare un punto di riferimento ancora più forte per il quartiere Aurora, grazie alla presenza di un Centro Servizi dedicato alle persone fragili e di un Centro di protagonismo giovanile rivolto alle nuove generazioni.

Il Cecchi Point si conferma infatti una delle realtà simbolo del modello torinese delle Case del Quartiere, fondato sulla collaborazione tra enti pubblici, associazioni e realtà del territorio. In questo contesto, l’associazione Il Campanile ETS continua a svolgere un ruolo di coordinamento delle progettualità e delle attività sviluppate anche attraverso i fondi europei.

Gli interventi

Due le direttrici principali degli interventi: il potenziamento dei servizi sociali e il rafforzamento delle attività dedicate ai giovani.

Sul fronte del welfare territoriale, il progetto “Cecchi Community Care – Centro Servizi”, finanziato con oltre 554 mila euro, ha consentito il recupero funzionale di circa 300 metri quadrati delle ex Officine Comunali. Gli spazi sono stati completamente riqualificati con adeguamenti edilizi, energetici e impiantistici, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la creazione di nuove aree per l’accoglienza. Tra le novità più significative anche un ambulatorio medico, che sarà presto completamente attrezzato grazie al contributo di enti e fondazioni, tra cui Enel nel Cuore Onlus e Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Oggi mettiamo un altro tassello alla storia di questo spazio: un cortile che costruisce partecipazione civica, welfare di prossimità, innovazione sociale e libera iniziativa culturale”, ha affermato l’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli. “Il Cecchi Point continua a essere un presidio di socialità, democrazia e solidarietà grazie all’impegno quotidiano di operatrici, operatori e cittadinanza attiva”.

Le novità

Il nuovo Centro Servizi offrirà percorsi di inclusione e accompagnamento per persone in condizioni di fragilità attraverso uno sportello sociale dedicato. Tra le attività previste figurano supporto sanitario e sociale, accompagnamento alla residenza anagrafica, fermo posta, distribuzione di beni di prima necessità nell’ambito della rete Torino Solidale, facilitazione digitale, segretariato sociale e servizi di medicina di base e pediatria. Gli spazi saranno inoltre utilizzati per rafforzare la collaborazione tra associazioni ed enti del territorio.

Parallelamente, il progetto “Tribù CPG Aurora – YouToo”, dal valore complessivo di 278 mila euro, ha riguardato gli ambienti destinati alle attività culturali e aggregative. Sono stati riqualificati il Teatro Officina, la palestra e la sala danza, con interventi su coperture, pavimentazioni, serramenti e impiantistica, oltre al rinnovo dei servizi e al miglioramento dell’accessibilità.

“Con YouToo abbiamo inseguito un obiettivo ben preciso: investire concretamente sugli spazi e sulle persone”, ha spiegato l’assessora alle Politiche giovanili Carlotta Salerno. “Luoghi come il Cecchi Point possono diventare ancora di più un punto di riferimento per ragazze e ragazzi, offrendo opportunità di espressione, crescita e partecipazione”.

Accanto alla riqualificazione fisica degli spazi, il progetto ha sviluppato anche un ampio programma di attività educative e culturali. Tra queste figurano laboratori teatrali per adolescenti, percorsi di educazione all’affettività e alle differenze, iniziative contro le discriminazioni, attività socioeducative di prossimità, progetti di narrazione multimediale e percorsi di coinvolgimento della cittadinanza.

L’obiettivo è quello di consolidare il Cecchi Point come uno spazio aperto, inclusivo e generativo, capace di intrecciare rigenerazione urbana, innovazione sociale e protagonismo giovanile, trasformando gli spazi riqualificati in nuove opportunità per l’intera comunità del quartiere Aurora.

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