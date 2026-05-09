Fuggono dopo aver rubato 127 gratta e vinci a Robella d’Asti: i quattro arrestati per furto a Lauriano

CHIVASSO – Quattro uomini, tra i 35 e i 58 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Chivasso perché accusati di furto aggravato.

Rubano gratta e vinci e scappano

È successo tutto nella mattinata di giovedì 7 maggio, quando i quattro uomini hanno rubato ben 127 gratta e vinci da una tabaccheria di Robella d’Asti per poi darsi alla fuga.

I quattro, poco dopo il furto, sono stati intercettati dai militari dell’Arma lungo la provinciale 590 della Val Cerrina, all’altezza di Lauriano, nel Chivassese. I malviventi non solo hanno tentato la fuga al momento dell’alt, ma hanno anche tentato di disfarsi di una parte dei biglietti, in seguito recuperati dai carabinieri e sottoposti a sequestro.

I soggetti sono stati quindi arrestati e portati nel carcere di Ivrea.

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