Lunghe attese per il rinnovo della carta d’identità: come fare per richiederla a Novara

NOVARA – La carta di identità rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata nel documento, non sarà più valida a partire dal 3 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo 1157/2019. È corsa al rinnovo, dunque, e anche per questo si stanno creando lunghe attese.

La situazione a Torino e Vercelli

La Città di Torino ha avviato un piano straordinario per agevolare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica e, per far fronte all’incremento delle richieste previsto dalla nuova normativa, ha previsto un programma di aperture straordinarie degli uffici dell’Anagrafe Centrale sebbene rimanga critica la situazione per coloro che perdono il documento o che subiscono un furto: l’attesa potrebbe arrivare anche a 4 mesi, nella migliore delle ipotesi.

A Vercelli, invece, da mercoledì 1 aprile è attivo il terzo sportello per il rilascio delle carte d’identità così da ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso al servizio da parte dei cittadini. Questo potenziamento, infatti, consentirà la gestione più efficiente delle richieste e garantirà rapidità nelle procedure di rilascio e rinnovo.

Come fare per richiedere la CIE a Novara

Anche a Novara per il rilascio della CIE occorre prendere un appuntamento:

attraverso il portale ministeriale dedicato, previa registrazione

telefonando al numero verde 800668272 – interno 1

Nel dettaglio

Per avere la carta d’identità elettronica occorre prendere appuntamento tramite questo link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/. Se non si ha la possibilità di prenotare online, ci si puoi rivolgere telefonicamente all’ufficio relazioni con il pubblico, al numero 800 668 272 (tasto 1), dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00.

Il giorno dell’appuntamento, dovrete portare i seguenti documenti:

la carta d’identità scaduta, in scadenza o deteriorata;

1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori su fondo bianco, con posa frontale, senza occhiali e a capo scoperto, ad eccezione nei casi in cui la copertura del capo sia imposta per motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile;

la ricevuta della prenotazione;

in caso di smarrimento o di furto della precedente carta d’identità, è necessario esibire l’originale della denuncia presentata all’autorità di Pubblica sicurezza e un altro documento di riconoscimento.

Nel caso in cui tu non si avesse un altro documento identificativo, bisognerà accordarsi con l’ufficio anagrafe.

Se siete cittadini non comunitari dovrete portare con voi anche il documento originale del permesso di soggiorno ancora valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con la ricevuta della richiesta di rinnovo, che dovrete aver presentato entro 60 giorni dalla scadenza.

Per chi è impossibilitato a recarsi fisicamente in comune il giorno dell’appuntamento il delegato dovrà presentare allo sportello un certificato medico che attesti l’impossibilità del cittadino a presentarsi, il riconoscimento avverrà successivamente a cura di un incaricato comunale al domicilio o in struttura previo appuntamento.

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