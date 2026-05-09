Sfondano il vetro di un furgone per rubarlo: due ladri scoperti e messi in fuga dai residenti a Torino

TORINO – Ancora criminalità nel quartiere Regio Parco di Torino. In particolare nel tratto compreso tra la Piazza Sofia il Corso Taranto e la via Cravero, dove la notte scorsa alcuni residenti hanno sorpreso due ladri sfondare il vetro di un furgone aziendale per rubarlo.

Ladri scoperti e messi in fuga

Uno dei ladri era dentro l’abitacolo munito di torcia, mentre l’altro faceva da palo controllando che intorno a loro fosse tutto tranquillo così che potessero continuare a operare indisturbati. Ma alcuni cittadini invece li avevano già scoperti.

Appena gli stessi si sono resi conto che alcuni residenti si erano accorti della loro presenza, e di ciò che avevano fatto, si sono allontanati a piedi lungo il Corso Taranto. Sul posto sono giunte le volanti della polizia di Stato che hanno ricostruito quanto fosse accaduto.

I residenti, inoltre, hanno segnalato che i due individui che si sono allontanati a piedi poco prima erano al solito bar di via Cravero, che ormai da anni continua a creare numerosi problemi di ordine e sicurezza pubblica. Non solo: il furto stava avvenendo nello stesso punto dove sono stati dati alle fiamme alcuni mezzi la settimana scorsa.

A denunciare quanto successo è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 che sui social scrive

Come capogruppo di Fratelli d’Italia ribadisco che gli artefici di questo episodio sono sempre gli stessi, gli unici che da tempo continuano a tenere in ostaggio un intero quartiere nomadi e magrebini. Esprimo piena solidarietà ai cittadini che si sono ritrovati ancora una volta a dover sopperire ai danni delle proprie autovetture a spese proprie, in quanto sprovvisti degli atti vandalici. Chissà quando questi individui verranno sgomberati dal complesso ATC di via Bologna 267, il quale è diventato ormai la loro base d’appoggio, attirando molti loro parenti con camper, furgoni ed intere carovane che stanno trasformando il quartiere Regio Parco in un vero e proprio campo nomade. Caro sindaco visto che lei ha sicuramente qualche arma di dialogo in più, mi chiedo quando verrà a parlare con questi individui, spiegando loro che le case vengono assegnate e non acquisite con la prepotenza e l’arroganza, sfondando porte e sottraendole agli aventi diritto.

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