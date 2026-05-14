Arrivano gli esiti dei controlli Arpa dopo il maxi incendio di Grugliasco

GRUGLIASCO – Nella serata di sabato 9 maggio un vasto incendio ha interessato un edificio di Città Metropolitana situato in via Crea, di fronte al Vittorini di Grugliasco.

Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per contenere le fiamme che si sono sviluppate violentemente ed escludere la presenza di persone all’interno. Al lavoro 11 squadre e 34 unità tra personale volontario e permanente. Il maxi incendio è stato domato intorno alle 2:30 di notte.

Le fiamme hanno interessato un edificio che in passato ospitava varie associazioni che operano per il sociale e per le persone fragili: A.Gio. Torino, ASD Pandha Torino e Regina della Pace OdV.

Sul posto anche Arpa Piemonte che ha effettuato i rilievi dell’aria.

I dati di Arpa Piemonte

A seguito dell’incendio nel comune di Grugliasco sono proseguiti i rilievi del personale tecnico di Arpa Piemonte finalizzati a monitorare l’andamento degli inquinanti fino a completa stabilizzazione delle condizioni ambientali.

La centralina di monitoraggio delle emergenze ambientali ha visto un andamento in flessione delle concentrazioni degli inquinanti traccianti con il passare delle ore, fino al raggiungimento di valori ascrivibili al normale fondo ambientale in area urbana.

Le analisi dei campioni, prelevati in aree prossime all’incendio, avviati alle analisi di laboratorio, hanno mostrato – prosegue Arpa Piemonte – concentrazioni elevate di un ordine di grandezza (circa dieci volte più elevato), rispetto al limite di quantificazione.

I campioni prelevati nelle giornate successive, hanno evidenziato concentrazioni degli inquinanti inferiori al limite di quantificazione, a dimostrazione di una situazione riconducibile ad un livello tipico per il periodo dell’anno.

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