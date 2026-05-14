Finto carabiniere truffa una pensionata a Villaromagnano: denunciato 37enne

VILLAROMAGNANO – Si era finto un carabiniere per convincere un’anziana a consegnargli oro e gioielli custoditi in casa. A distanza di alcuni mesi dai fatti, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Tortona hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

La truffa risale allo scorso 24 febbraio ed è avvenuta a Villaromagnano, piccolo centro della provincia di Alessandria. Vittima del raggiro una pensionata, contattata telefonicamente sulla linea fissa da un uomo che si era presentato come un “Carabiniere” di Alessandria.

La truffa

Con tono rassicurante e convincente, il falso militare aveva raccontato alla donna di una presunta indagine in corso relativa a oro e gioielli rubati. Per questo motivo, secondo quanto riferito al telefono, sarebbe stato necessario controllare tutti i preziosi presenti nell’abitazione.

Pochi minuti dopo la telefonata, un complice si è presentato davvero alla porta della pensionata. Approfittando dello stato di agitazione e apprensione creato con la chiamata, l’uomo è riuscito a farsi consegnare un ingente quantitativo di preziosi, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Solo in un secondo momento la donna ha compreso di essere stata vittima di una truffa e ha contattato i veri Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Le indagini

L’attività investigativa, coordinata dall’Autorità giudiziaria di Alessandria, ha permesso ai militari di individuare il presunto autore materiale del raggiro. Il 37enne è stato quindi denunciato per truffa aggravata.

Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, l’uomo si trova già detenuto nel carcere di Bologna, dove sta scontando una pena per altri reati analoghi.

Le forze dell’ordine tornano inoltre a raccomandare la massima attenzione, soprattutto alle persone anziane, ricordando che nessun appartenente alle forze di polizia chiede denaro, gioielli o controlli di preziosi presso le abitazioni private. In caso di dubbi o richieste sospette, è fondamentale contattare immediatamente il 112.

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