Verbania, conquistata la Bandiera Blu 2026 con la spiaggia di Fondotoce [FOTO]

VERBANIA – Il Lago Maggiore, una meta di eccellenza per il turismo sostenibile e la qualità ambientale, non si è smentito neanche quest’anno. Nella giornata di ieri, 14 maggio 2026, il Comune di Verbania ha ufficialmente ricevuto l’ambita Bandiera Blu 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education).

A sventolare il vessillo blu è la bellissima spiaggia di Fondotoce – Isolino, premiata per l’eccellente qualità delle sue acque e per gli alti standard dei servizi offerti ai bagnanti.

La cerimonia a Roma

La consegna ufficiale si è tenuta a Roma, presso la sede centrale del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). A ritirare il premio per conto della città è stato l’Assessore all’Ambiente, Daniele Capra, in una cerimonia che ha visto la partecipazione del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, e del Presidente di FEE Italia, Claudio Mazza.

A testimoniare il valore dell’intero bacino lacustre e della regione, al fianco di Verbania erano presenti anche le delegazioni dei Comuni limitrofi di Cannobio e Cannero Riviera, anch’essi premiati.

Albertella: “Un risultato che nasce dal lavoro di squadra”

Il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come il premio ssia il frutto di una profonda sinergia cittadina: “Ricevere anche quest’anno il vessillo Blu della FEE dimostra quanto sia importante il lavoro condiviso per il bene della nostra città e del territorio. Questo risultato nasce dall’impegno di cittadini, operatori turistici, scuole, amministrazione comunale e di tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla tutela del Lago Maggiore”.

Quattro le Bandiere Blu nella regione

Il riconoscimento a Verbania non è l’unico per la Regione Piemonte, infatti sono ben quattro i Comuni che possono vantare la Bandiera Blu: oltre alla stessa Verbania, Cannobio e Cannero Riviera, si aggiunge anche Gozzano, sulle sponde del Lago d’Orta.

Allargando lo sguardo all’intero Paese, l’Italia festeggia un anno da record con 525 spiagge premiate distribuite in 257 Comuni, segnando ben 14 nuovi ingressi rispetto al 2025. Un segnale forte che dimostra come l’attenzione all’ambiente e al turismo di qualità continui a crescere.

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