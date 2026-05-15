A Torino la Marcia per la Pace: la mappa di strade e ponti chiusi al traffico

TORINO – Come già anticipato nel nostro approfondimento, domenica 17 maggio Torino ospiterà un’edizione speciale della storica “Marcia per la Pace” Perugia-Assisi, organizzata in concomitanza con il Salone del Libro.

Un evento di grande rilevanza simbolica e culturale, che comporterà però inevitabili modifiche alla viabilità cittadina nel corso della mattinata. Per permettere lo svolgimento del corteo (partenza alle 9:30 dal Parco del Valentino e arrivo previsto per le 11:30 in Piazza della Repubblica), il Comune ha predisposto diverse chiusure temporanee. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati.

Quali le strade chiuse

Il percorso, lungo circa 5,5 chilometri, costeggerà il Po e la Dora. Di conseguenza, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (e comunque fino a cessate esigenze), scatterà il divieto di transito assoluto lungo tutto l’itinerario.

Il blocco riguarderà tutte le categorie di veicoli, compresi monopattini elettrici e biciclette. Il corteo attraverserà: corso Cairoli, lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto, via Napione, corso Regina Margherita (carreggiata centrale tra via Napione e largo Berardi), largo Berardi, corso Farini, viale Ottavio Mai, lungo Dora Siena, lungo Dora Savona e corso Giulio Cesare (carreggiata centrale tra ponte Mosca e piazza della Repubblica).

Attenzione ai ponti off-limits

Il blocco più impattante per gli automobilisti riguarderà l’attraversamento dei fiumi. Sei ponti cittadini verranno infatti chiusi al traffico:

Dalle ore 9:00: chiusi il Ponte Vittorio Emanuele I (zona Gran Madre) e il Ponte Umberto I (Corso Vittorio Emanuele II).

Dalle ore 9:30: interdetti anche il Ponte Rossini, il Ponte Regio Parco, il Ponte Bologna e il Ponte Mosca.

Dove scattano i divieti di sosta (con rimozione)

Per garantire la sicurezza dei manifestanti, sono previsti divieti di sosta stringenti già dalle prime ore della giornata di domenica 17 maggio:

Dalle 01:00 alle 12:00: divieto in Via Napione (su ambo i lati).

Dalle 05:00 a fine manifestazione: divieto in “Piazzale Latteria Svizzera” (viale Virgilio 17), lungo Viale Virgilio, in Corso Cairoli (sulla carreggiata est di fronte al civico 8) e nell’esedra mercatale Sud-Ovest di Piazza della Repubblica (ex mercato ittico).

Il consiglio per chi deve spostarsi a Torino domenica mattina è di muoversi in anticipo e studiare percorsi alternativi lontani dalle sponde del Po e della Dora.

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