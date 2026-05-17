Quotidiano Piemontese
Tortona perde 89-82 gara 1 contro Venezia nei quarti dei playoff di basket
Gara 2 in è in programma martedì 19 sempre a Venezia
Tortona perde 89-82 gara 1 contro Venezia nei quarti dei playoff di basket.
La partita è iniziata in equilibrio fra i veneziani e i tortonesi che chiudono il primo quarto 22-23. Nel secondo quarto si crea il divario fra i veneti e i piemontesi che faticano ad arginare la Reyer sotto canestro. Cresce i divario fino al 51-40 a metà partita.
Rientrati in campo Tortona rischia di tracollare ma non molla e arriva al terzo intervallo 65-55. Nel finale Tortona tenta la rimonta della Bertram, ma la Reyer prevale 89-82.
Gara 2 in è in programma martedì 19 sempre a Venezia.
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