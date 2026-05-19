il Piemonte di Giosuè Carducci; la poesia che ha raccontato la regione per decenni tra città, paesaggio e identità nazionale

TORINO – Tutti nel bene e nel male durante lo studio della letteratura italiana hanno studiato la poesia Piemonte di Giosuè Carducci una delle liriche più celebri dedicate alla regione piemontese, al suo territorio e al suo ruolo nella storia del Risorgimento italiano. Una poesià che è etrnata enna cultura e nell’inconscio collettivo di tutti

Giosuè Carducci fu il primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1906, nello stesso anno in cui lo vinse nella medicina l’altro italiano Camillo Golgi

Carducci celebra non solo il paesaggio alpino, ma costruisce un vero e proprio omaggio civile alla terra che, con Torino, ai tempi Aosta, Ivrea, Biella, Cuneo, Mondovì e Asti, diventa simbolo di energia, libertà e unità nazionale.

La poesia di Carducci

La poesia appartiene alla fase tarda della produzione carducciana, quando il poeta tende a un linguaggio più monumentale e celebrativo, spesso legato alla memoria storica e agli ideali patriottici.. Carducci compose l’ode mentre era a Ceresole Reale nel luglio del 1890, e poi la incluse nella raccolta Rime e ritmi; il testo è organizzato in strofe saffiche, una scelta metrica che richiama la poesia classica e dà solennità al contenuto.

“Piemonte” rappresenta bene il Carducci del culto della patria e della memoria storica. La regione non viene celebrata soltanto per la sua bellezza naturale, ma per ciò che ha significato nella costruzione dell’identità italiana.

L’ode mostra anche l’idea carducciana di una poesia capace di unire paesaggio, storia e politica in un unico discorso civile. Per questo motivo resta una delle liriche più significative per comprendere il rapporto tra letteratura e Risorgimento.

Posso anche trasformarlo in una versione più breve e scolastica, oppure in un articolo più adatto a un giornale o blog culturale.

Il paesaggio come simbolo

L’incipit è molto famoso: Carducci descrive le cime alpine, il camoscio, la valanga, l’aquila che vola nel cielo limpido. Non si tratta di una semplice descrizione naturalistica: la montagna diventa immagine della forza del Piemonte, della sua asprezza e della sua grandezza morale.

Il paesaggio è quindi il primo livello del significato poetico. Le Alpi non sono solo uno sfondo, ma rappresentano una terra severa, alta, fiera, capace di generare energie eroiche e civili.

Le città e la storia

Dopo l’apertura paesaggistica, Carducci passa a elencare le città piemontesi e a collegarle alla storia italiana: Aosta, Ivrea, Biella, Cuneo, Mondovì, Torino, Asti. Ogni nome porta con sé un ricordo, un simbolo, una stratificazione di vicende medievali, risorgimentali e letterarie.

Particolarmente importante è il richiamo ad Asti “repubblicana”, che rimanda a Vittorio Alfieri, e a Torino, città del Regno di Sardegna e del processo unitario. In questa prospettiva il Piemonte appare come una terra che ha contribuito in modo decisivo alla nascita dell’Italia moderna.

Carlo Alberto e il Risorgimento

Uno dei nuclei centrali della poesia è la rievocazione di Carlo Alberto, figura complessa e drammatica del Risorgimento. Carducci lo presenta come un sovrano segnato da esitazioni e sacrificio, ma anche come protagonista della guerra contro l’Austria e della stagione patriottica piemontese.

Accanto a lui compare il ricordo di Garibaldi, della difesa di Roma e di altre figure simboliche della patria italiana. La poesia diventa così una sorta di galleria eroica, in cui la storia nazionale viene celebrata con tono solenne e quasi epico.

Lingua e stile

Dal punto di vista stilistico, “Piemonte” mostra alcuni tratti tipici di Carducci maturo: lessico alto, richiami classici, andamento oratorio e forte musicalità. Le immagini sono grandiose, le costruzioni sintattiche ampie, e il tono complessivo è quello di un’ode civile più che di una lirica intimista.

Proprio per questo motivo la poesia è stata molto apprezzata a scuola e nella tradizione culturale italiana, anche se alcuni lettori moderni la sentono lontana dalla sensibilità contemporanea. Resta però un documento importante della retorica patriottica di fine Ottocento.

Il testo di Piemonte di Carducci

Il Piemonte di Giosuè Carducci

Su le dentate scintillanti vette

salta il camoscio, tuona la valanga

da’ ghiacci immani rotolando per le

selve croscianti :

ma da i silenzi de l’effuso azzurro

esce nel sole l’aquila, e distende

in tarde ruote digradanti il nero

volo solenne.

Salve, Piemonte! A te con melodia

mesta da lungi risonante, come

gli epici canti del tuo popol bravo,

scendono i fiumi.

Scendono pieni, rapidi, gagliardi,

come i tuoi cento battaglioni, e a valle

cercan le deste a ragionar di gloria

ville e cittadi:

la vecchia Aosta di cesaree mura

ammantellata, che nel varco alpino

èleva sopra i barbari manieri

l’arco d’Augusto:

Ivrea la bella che le rosse torri

specchia sognando a la cerulea Dora

nel largo seno, fosca intorno è l’ombra

di re Arduino :

Biella tra ‘I monte e il verdeggiar de’ piani

lieta guardante l’ubere convalle,

ch’armi ed aratri e a l’opera fumanti

camini ostenta :

Cuneo possente e pazïente, e al vago

declivio il dolce Mondoví ridente,

e l’esultante di castella e vigne

suol d’Aleramo;

e da Superga nel festante coro

de le grandi Alpi la regal Torino

incoronata di vittoria, ed Asti

repubblicana.

Fiera di strage gotica e de l’ira

di Federico, dal sonante fiume

ella, o Piemonte, ti donava il carme

novo d’Alfieri.

Venne quel grande, come il grande augello

ond’ebbe nome, e a l’umile paese

sopra volando, fulvo, irrequïeto,

—Italia, Italia—

egli gridava a’ dissueti orecchi,

a i pigri cuori, a gli animi giacenti.

—Italia, Italia—rispondeano l’urne

d’Arquà e Ravenna :

e sotto il volo scricchiolaron l’ossa

sé ricercanti lungo il cimitero

de la fatal penisola a vestirsi

d’ira e di ferro.

— Italia, Italia!—E il popolo de’ morti

surse cantando a chiedere la guerra;

e un re a la morte nel pallor del viso

sacro e nel cuore

trasse la spada. Oh anno de’ portenti,

oh primavera de la patria, oh giorni,

ultimi giorni del fiorente maggio,

oh trionfante

suon de la prima italica vittoria

che mi percosse il cuor fanciullo! Ond’io,

vate d’Italia a la stagion più bella,

in grige chiome

oggi ti canto, o re de’ miei verd’anni,

re per tant’anni bestemmiato e pianto,

che via passasti con la spada in pugno

ed il cilicio

al cristian petto, italo Amleto. Sotto

il ferro e il fuoco del Piemonte, sotto

di Cuneo ‘I nerbo e l’impeto d’Aosta

sparve il nemico.

Languido il tuon de l’ultimo cannone

dietro la fuga austrïaca moría:

il re a cavallo discendeva contra

il sol cadente:

a gli accorrenti cavalieri in mezzo,

di fumo e polve e di vittoria allegri,

trasse, ed, un foglio dispiegato, disse

resa Peschiera.

Oh qual da i petti, memori de gli avi,

alte ondeggiando le sabaude insegne,

surse fremente un solo grido: Viva

il re d’Italia!

Arse di gloria, rossa nel tramonto.

I’ampia distesa del lombardo piano;

palpitò il lago di Virgilio, come

velo di sposa

che s’apre al bacio del promesso amore:

pallido, dritto su l’arcione, immoto,

gli occhi fissava il re: vedeva l’ombra

del Trocadero.

E lo aspettava la brumal Novara

e a’ tristi errori mèta ultima Oporto.

Oh sola e cheta in mezzo de’ castagni

villa del Douro,

che in faccia il grande Atlantico sonante

a i lati ha il fiume fresco di camelie,

e albergò ne la indifferente calma

tanto dolore!

Sfaceasi; e nel crepuscolo de i sensi

tra le due vite al re davanti corse

una miranda visïon: di Nizza

il marinaro

biondo che dal Gianicolo spronava

contro l’oltraggio gallico : d’intorno

splendeagli, fiamma di piropo al sole,

I’italo sangue.

Su gli occhi spenti scese al re una stilla,

lenta errò l’ombra d’un sorriso. Allora

venne da l’alto un vol di spirti, e cinse

del re la morte.

Innanzi a tutti, o nobile Piemonte,

quei che a Sfacteria dorme e in Alessandria

diè a l’aure primo il tricolor, Santorre

di Santarosa.

E tutti insieme a Dio scortaron l’alma

di Carl’Alberto.—Eccoti il re, Signore,

che ne disperse, il re che ne percosse.

Ora, o Signore,

anch’egli è morto, come noi morimmo,

Dio, per l’Italia. Rendine la patria.

A i morti, a i vivi, pe ‘I fumante sangue

da tutt’i campi,

per il dolore che le regge agguaglia

a le capanne, per la gloria, Dio,

che fu ne gli anni, pe ‘I martirio, Dio,

che è ne l’ora,

a quella polve eroïca fremente,

a questa luce angelica esultante,

rendi la patria, Dio; rendi l’Italia

a gl’italiani.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese