Caldo anomalo sul Piemonte: nei prossimi giorni il disagio bioclimatico arriverà al livello arancione

TORINO – Come già anticipato, l’estate arriva con largo anticipo sul Piemonte. Secondo le previsioni l’anticiclone subtropicale è ormai entrato nel vivo e continuerà a dominare la scena atmosferica probabilmente fino alla fine del mese, portando giornate stabili, tanto sole e temperature ben oltre le medie stagionali.

Caldo anomalo: livello disagio moderato

Da oggi, riporta Arpa Piemonte, l’alta pressione nordafricana si estenderà sulla nostra regione, portando giornate soleggiate e un deciso aumento delle temperature. Tra venerdì e sabato le temperature massime in pianura raggiungeranno e supereranno i 30°C, valori decisamente sopra la norma. Il caldo anomalo si prolungherà fino all’inizio della prossima settimana.

I due bollettini per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, che Arpa Piemonte pubblica dal 15 maggio al 30 settembre, riportano indicazione di livello di disagio bioclimatico debole (colore giallo) per oggi e moderato (colore arancione) per domani e dopodomani.

Il livello arancione indica condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute, in particolare nei soggetti suscettibili.

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