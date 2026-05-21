Ciclismo, Giro d’Italia: a Novi Ligure Alec Segaert vince la 12ma tappa

NOVI LIGURE – A sorpresa è il belga Alec Segaert del team Bahrain Victorious ad aggiudicarsi la 12ma tappa del Giro d’Italia 2026, la prima parzialmente in territorio piemontese. Iniziata a Imperia (SV) poco dopo le 13 di oggi, la gara si è chiusa infatti poco prima delle 17.15 a Novi Ligure, nell’Alessandrino, dopo un percorso di 175 km.

Segaert ha piazzato lo scatto decisivo a tre chilometri dal traguardo, involandosi in solitaria verso il successo. Ha preceduto di 3 secondi il connazionale Toon Aerts (Lotto-Intermarché) e l’uruguaiano Gullermo Silva (XDS Astana Team). Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) mantiene intanto la maglia rosa per l’ottavo giorno di fila.

Domani l’attesa frazione tutta piemontese Alessandria-Verbania (189 km) con partenza alle 12.40, km 0 alle 12.55. Arrivo previsto dopo le 17.20 a Verbania. La tappa toccherà cinque province piemontesi: Alessandria, Asti, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

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