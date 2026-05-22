Torino, automobilista perde il controllo e si schianta contro il dehors di un bar

TORINO – Nella mattinata di oggi, 22 maggio 2026, si è verificato un violento incidente all’incrocio tra via Genova e corso Bramante, dove un automobilista ha innescato una carambola che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli.

La dinamica dello schianto

Secondo le prime informazioni trapelate, il conducente avrebbe perso il controllo della propria vettura, urtando prima alcune auto in transito per poi carambolare contro altri mezzi parcheggiati a bordo strada. La corsa dell’uomo alla guida si è arrestata solo dopo un violento schianto contro il dehors di un bar situato nelle immediate vicinanze.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Squadra Infortunistica della Polizia Locale, i cui agenti sono attualmente al lavoro per effettuare i rilievi scientifici, raccogliere le testimonianze dei presenti e ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

La presenza dei mezzi incidentati e delle forze dell’ordine ha causato una paralisi della circolazione stradale in un quadrante cittadino già di per sé molto trafficato per la vicinanza con i principali presidi ospedalieri.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese