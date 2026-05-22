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Torino, automobilista perde il controllo e si schianta contro il dehors di un bar

La carambola è avvenuta tra via Genova e corso Bramante, traffico in tilt
Chiara Scerba

Pubblicato

5 secondi fa

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TORINO – Nella mattinata di oggi, 22 maggio 2026, si è verificato un violento incidente all’incrocio tra via Genova e corso Bramante, dove un automobilista ha innescato una carambola che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli.

Per approfondire:

La dinamica dello schianto

Secondo le prime informazioni trapelate, il conducente avrebbe perso il controllo della propria vettura, urtando prima alcune auto in transito per poi carambolare contro altri mezzi parcheggiati a bordo strada. La corsa dell’uomo alla guida si è arrestata solo dopo un violento schianto contro il dehors di un bar situato nelle immediate vicinanze.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Squadra Infortunistica della Polizia Locale, i cui agenti sono attualmente al lavoro per effettuare i rilievi scientifici, raccogliere le testimonianze dei presenti e ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

La presenza dei mezzi incidentati e delle forze dell’ordine ha causato una paralisi della circolazione stradale in un quadrante cittadino già di per sé molto trafficato per la vicinanza con i principali presidi ospedalieri.

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