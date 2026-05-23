Maldive, lunedì l’incarico per le autopsie: i corpi dei quattro sub a Gallarate

GALLARATE – Proseguono le indagini per fare piena luce sulla drammatica immersione costata la vita a cinque italiani lo scorso 14 maggio nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Dopo il complesso recupero delle salme dalle profondità oceaniche e il rimpatrio in Italia, la macchina della giustizia si mette in moto per gli esami medico-legali.

L’incarico formale per eseguire le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sarà conferito lunedì prossimo, alle ore 12:30, presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Il corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova il cui cadavere è stato il primo a essere recuperato, è stato già rimpatriato martedì

A procedere sarà la pm Nadia Alessandra Calcaterra, agendo su delega diretta della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause della tragedia.

Un collegio di periti per le autopsie

Data la delicatezza del caso e la necessità di ricostruire con esattezza le dinamiche cliniche del decesso (tra le ipotesi, un malore, un problema alla miscela di ossigeno o la perdita di orientamento a causa delle forti correnti a oltre 50 metri di profondità), la magistratura ha deciso di affidarsi a un team multidisciplinare.

È stato infatti incaricato un collegio di esperti composto dai dottori Luca Tajana, Cristiana Stramesi e Luciano Ditri. Secondo le prime informazioni, le operazioni peritali, che si terranno presso l’obitorio di Gallarate, potrebbero prendere il via già nel pomeriggio di lunedì, subito dopo il conferimento formale.

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