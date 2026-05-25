L’Università di Genova ha rimosso il profilo della ricercatrice Muriel Oddenino, morta alle Maldive

TORINO – L’Università di Genova ha rimosso dal proprio sito istituzionale i profili della professoressa associata Monica Montefalcone e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca nella stessa Università, originaria di Poirino.

Le due donne sono tra le vittime della tragedia delle Maldive, dove hanno perso la vita durante un’immersione sulla quale è ancora in corso un’inchiesta.

Se si cerca sul sito il loro nome la risposta che si ottiene è: “La persona che stai cercando non collabora più con l’università”. Entrambi i profili erano ancora presenti solo pochi giorni fa.

Questa assenza stride ancora di più perchè sullo stesso sito compare invece il messaggio di cordoglio dell’Ateneo per la loro morte. Una fretta di rimuovere i due nomi incomprensibile.

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