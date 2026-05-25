Un video ha ripreso il ferimento del tifoso della Juve fuori dallo stadio prima del derby

TORINO – Sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza il momento in cui Marco Leonardo Basoccu, tifoso juventino di 36 anni, è stato colpito alla testa da un oggetto contundente durante i disordini nei pressi dello stadio prima del derby tra Toro e Juve. L’uomo, nato a Torino e residente a Milano, è ora ricoverato in condizioni gravi all’Ospedale Molinette, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento neurochirurgico e lo tengono in prognosi riservata.

Secondo quanto emerge dai filmati, resi poco nitidi dalla presenza dei fumogeni utilizzati per disperdere i tifosi, Basoccu sarebbe stato ripreso mentre tentava di accedere al settore Distinti, una parte dello stadio in quel momento destinata anche ai sostenitori ospiti. Le immagini mostrerebbero poi l’attimo in cui il 36enne viene colpito e si accascia al suolo, prima di essere soccorso da altri presenti all’interno della struttura. In altri video, registrati prima del ferimento, l’uomo sarebbe visibile nel piazzale dove si sono verificati gli scontri.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Torino, coordinata dal pubblico ministero Paolo Scafi, che sta analizzando tutto il materiale video per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Per il momentpo la polizia parla di una bottiglia, mentre il padre di Basoccu, che non era presente ed ha raggiunto il figlio nella notte, ha riferito di un lacrimogeno.

Sul piano clinico, il 36enne resta ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi rimane riservata. Nella giornata odierna è previsto un nuovo esame TAC di controllo per monitorare l’evoluzione del trauma cranico severo riportato a seguito dell’impatto.

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