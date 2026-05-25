Usavano carte carburante clonate per rubare benzina e gasolio: due arresti nel Torinese

SUSA – Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Susa con l’accusa di utilizzo indebito e falsificazione di strumenti di pagamento. Il fermo è scattato la sera del 22 maggio in strada San Mauro, a Torino, dove i militari hanno sorpreso i due uomini, di 35 e 39 anni, all’interno di un distributore di carburante mentre effettuavano rifornimenti con carte carburante clonate.

L’intervento rientra in una più ampia attività investigativa avviata dall’Arma per contrastare il fenomeno delle frodi legate all’utilizzo illecito di carte dedicate ai rifornimenti. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati eseguiti anche altri fermi e controlli sul territorio piemontese, dopo diversi episodi analoghi scoperti lungo le strade secondarie tra una provincia e l’altra.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i responsabili sceglierebbero soprattutto distributori situati in aree meno trafficate, ritenute più sicure per evitare controlli e portare avanti le operazioni fraudolente. Per questo motivo i carabinieri hanno intensificato il monitoraggio non solo sulle principali arterie stradali, ma anche sulle vie secondarie utilizzate come percorsi alternativi.

I due arrestati, residenti a Torino e incensurati, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.

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