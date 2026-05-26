Allerta caldo a Torino, nelle Circoscrizioni a disposizione 19 Centri di accoglienza climatizzati: ecco quali

TORINO – In questi giorni il Piemonte è entrato nel pieno di una anomala ondata di calore che continua ad interessare l’Europa centro-occidentale e meridionale, raggiungendo il suo picco anche verso la nostra regione con temperature decisamente sopra le medie del periodo.

Una ondata di calore straordinaria e precoce per intensità e durata che non si allenta neanche a Torino. Secondo l’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte, domani sarà ancora una giornata da bollino rosso, ovvero con livello 3 a segnalare un forte disagio bioclimatico, con la temperatura massima percepita che toccherà i 37°C. Con simili e persistenti condizioni di disagio aumentano i rischi per la salute, in particolare per i soggetti più fragili come bambini e anziani.

Come evitare i disagi causati dal caldo

Ecco alcuni accorgimenti e consigli per limitare il disagio causato dal calore:

evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate;

bere molta acqua, anche se non si sente lo stimolo della sete, e mangiare frutta fresca;

per le persone più fragili (anziani, bambini) evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata, tra le ore 11 e le 17;

in casa usare tende o chiudere le imposte nelle ore più calde della giornata;

non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, nelle automobili parcheggiate al sole.

Quali sono i centri climatizzati

Per garantire sollievo durante i periodi di maggiore caldo, la Città di Torino ha previsto anche quest’anno l’apertura nelle varie Circoscrizioni di 19 Centri di accoglienza climatizzati, attrezzati con condizionatori o ventilatori, ad accesso libero nei giorni e negli orari di apertura:

CENTRO D’INCONTRO MANDALA (corso Orbassano 327/A): aperto dal lunedì al sabato 15/18; chiuso ad agosto. Mezzi GTT linee 5, 12, 71

CENTRO D’INCONTRO CIMABUE (via Cimabue 6/C, ingresso via Rubino 86/a): aperto dal lunedì alla domenica 15/18.30; chiuso il 15 agosto. Mezzi GTT linee 58, 55, 40

CENTRO D’INCONTRO GIOVANNI XXIII (via Giacomo Dina 45/B): aperto dal lunedì al sabato 14.30/19, domenica e festivi 14.30/18.30; chiuso il 15 agosto. Mezzi GTT linee 62, 12, 2, 40

CENTRO DI INCONTRO PLAVA (via Plava 66): aperto dal lunedì al venerdì 14/18.30; chiuso il 15 agosto. Mezzi GTT linee 71, 34

CENTRO D’INCONTRO NEGARVILLE (via Negarville 8/3): aperto dal lunedì alla domenica 14.30/19.30; chiuso ad agosto. Mezzi GTT linee 71, 34

SPAZIO ANZIANI – ASS. VENCHI UNICA (via De Sanctis 12): aperto dal lunedì al sabato 14.30/19.30; chiuso ad agosto. Mezzi GTT Metro Massaua, linee 62, 40

ASD ANZICHÈ ANZIANO (via Millio 20): aperto dal lunedì al venerdì 15/18. Mezzi GTT linea 58

SPAZIO ANZIANI – ASS. NON PIU’ DA SOLI EDERA (via Osasco 80): aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì 14.30/19, chiuso luglio-agosto. Mezzi GTT linee 64, 55, 58

SPAZIO ANZIANI (via Pilo 50): aperto dal lunedì al venerdì 14/19. Mezzi GTT Metro Racconigi o Rivoli, linee 2, 65;

CENTRO D’INCONTRO (via Ponderano 20): aperto dal lunedì alla domenica 15/19. Mezzi GTT linee 72, 72/

CENTRO D’INCONTRO (piazza Stampalia 85): aperto dal lunedì alla domenica 15/18.30. Mezzi GTT linee 11, 9, 77, 62

CENTRO D’INCONTRO (via De Marchi 33): aperto dal lunedì al sabato 14.30/18:30. Mezzi GTT linee 21, 52, 10

CENTRO D’INCONTRO (via Lanzo 144): aperto dal lunedì alla domenica 14/19.30. Mezzi GTT linee 21, 60, 77, 9, 11, 69

CENTRO ANZIANI (via Cavagnolo 7): aperto a luglio e agosto 09/19. Mezzi GTT linea 51

CENTRO D’INCONTRO (via Cuneo 6 bis): aperto dal lunedì al sabato 15/18. Mezzi GTT linee 4, 51

CENTRO D’INCONTRO (corso Belgio 91): aperto dal lunedì alla domenica 14.30/19. Mezzi GTT linee 15, 77, 68

CENTRO DI INCONTRO (corso Casale 212): aperto dal lunedì al sabato 14.30/18.30

CENTRO D’INCONTRO LA CASETTA (viale Monti 21 interno parco Di Vittorio): aperto dal lunedì al sabato 14.45/18.15, il mercoledì anche 10/11; chiuso ad agosto. Mezzi GTT linee 2, 41, 63, 18

CENTRO DI INCONTRO CAVORETTO (piazza Freguglia 6): aperto martedì 15.30/17; chiuso luglio e agosto. Mezzi GTT linea 47

L’accesso ai centri è gratuito; in alcuni casi può essere prevista una quota di iscrizione in caso di partecipazione alle attività proposte, che restano facoltative e non precludono l’accesso alla struttura.

Dal 1° giugno parte il Piano Estate 2026

In aggiunta ai servizi e ai consigli rivolti a tutta la cittadinanza, la Città di Torino rinnova l’impegno a favore delle persone anziane e fragili con il Piano Estate 2026, frutto della collaborazione tra il Dipartimento Servizi sociali, l’ASL Città di Torino, la Protezione Civile e la Polizia Municipale.

L’iniziativa mira a prevenire e contrastare gli effetti negativi degli eventi climatici estremi, in particolare le ondate di calore, sulla popolazione anziana più vulnerabile, attraverso un piano operativo che, attivo dal 1° giugno al 30 settembre, prevede un insieme coordinato di azioni di monitoraggio, vigilanza e assistenza domiciliare a favore di cittadini e cittadine over 65, residenti a Torino e generalmente autosufficienti, ma che si trovano in condizioni di fragilità sociale, economica o sanitaria.

I destinatari del Piano sono identificati dai servizi sociali comunali, anche su segnalazione del medico di medicina generale (MMG), in base a criteri quali difficoltà economiche, isolamento sociale o assenza di una rete di supporto familiare.

Le prestazioni domiciliari previste includono interventi di operatori socio-sanitari (O.S.S.) e assistenti familiari, accompagnamenti per visite sanitarie o esigenze sociali, consegna di spesa e farmaci, servizi di telesoccorso e teleassistenza, pasti a domicilio o in esercizi convenzionati.

Dopo la predisposizione di un progetto assistenziale personalizzato da parte dei servizi sociali, la persona beneficiaria viene contattata da un fornitore accreditato, che concorda una visita domiciliare per l’attivazione degli interventi.

Tassello fondamentale del piano operativo è il Servizio Aiuto Anziani che, dotato di un call center operativo tutto l’anno, nel periodo estivo registra generalmente un incremento delle richieste da parte di cittadine e cittadini che si rivolgono tramite mail (aiutoanziani@comune.torino.it) o telefonicamente al numero 011.01133333 (dalle 8.30 alle 16 dal lunedì al venerdì; dalle 16 alle 8.30 di ogni giorno e nei festivi le chiamate vengono inoltrate alla Polizia Municipale).

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