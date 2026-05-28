Scontro tra due centauri in corso Moncalieri a Torino: il 44enne Giuseppe Tisi non ce l’ha fatta

TORINO – Un drammatico scontro avvenuto ieri sera ha paralizzato la viabilità in corso Moncalieri, all’altezza del civico 248. Qui, per cause in fase di accertamento, due motociclisti si sono scontrati. Uno di loro ha perso la vita: si tratta del 44enne Giuseppe Tisi.

L’impatto tra la moto e lo scooter è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stato il 44enne torinese titolare di una concessionaria di vendita di auto di Moncalieri. Dopo le prime e delicate manovre di stabilizzazione sull’asfalto, Giuseppe Tisi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino dove è stato in seguito dichiarato il decesso a causa della gravità delle ferite riportate. L’altro centauro non ha riportato gravi ferite.

Sul luogo del sinistro la polizia locale che ora sta indagando su quanto successo.

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